Nicht ohne Ausbildungsplatz in die Ferien

Die Jugendberufsagentur Bremen kommt am 4. und 12. Juni mit Pop-up Stores zu den Jugendlichen in die City. Dort finden Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, besondere Vermittlungsaktionen.

In einem Pavillon vor der Handwerkskammer und und drinnen warten Experten im „Beratungslager“ mit mehr als 2.000 unbesetzten Ausbildungsstellen in Bremen und umzu auf Interessierte. Mit virtuellen Brillen können die Schulabgänger:innen quasi in Berufe „eintauchen“. Neben dem „Hauptgewinn“ - einer Ausbildungsstelle - können weitere Preise am Glücksrad gewonnen werden.

Mit einem Ausbildungsplatz in der Tasche können die Großen Ferien dann entspannt starten.

Wer an diesen Tagen nicht in die Innenstadt kommen kann: Die Jugendberufsagentur ist ganzjährig online erreichbar.