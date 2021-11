Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held

× Erweitern Niko 2 Niko und sein Freund Flughörnchen Julius

Schon wieder stehen die Weihnachtstage vor der Tür – und im Leben des kleinen fliegenden Rentiers Niko damit einmal mehr große Veränderungen an. Eigentlich hatte Niko insgeheim gehofft, dass seine Mutter Oona und sein wiedergefundener Vater Prancer, ein Rentier des Weihnachtsmannes, doch wieder ein Paar werden. Stattdessen aber stellt ihm Oona kurz vor den Feiertagen ihren neuen Partner Lenni und dessen Sohn Jonni vor. So hat Niko plötzlich einen jüngeren Stiefbruder, Jonni, um den er sich kümmern soll. Aber das ist das letzte, worauf Niko Lust hat – und so wünscht er sich insgeheim, die kleine Nervensäge würde einfach verschwinden. Dieser Wunsch wird prompt erfüllt als Jonni entführt wird.

Animation, FIN 2012, Regie: Kari Juusonen, Jørgen Lerdam, 79 Min., empfohlen ab 6 Jahren

