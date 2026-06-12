Nikolaus Brunch

× Erweitern © Lankenauer Höft Winterstrand

Wenn der Nikolaustag auf einen Sonntag fällt, könnt ihr ihn ganz entspannt angehen. Mit ofenfrischen Brötchen, französischer Käseauswahl und geräuchertem Lachs, geschmorte Entenkeulen oder winterlichem Pilz-Maronen-Ragout ist der Brückenschlag zwischen gemütlichem Adventsfrühstück und festlichem Mittagessen hier gelungen:

Das Extra-Kinderbuffet liefert genau das, was kleine Nikolaus-Gäste glücklich macht: Mini-Wiener Würstchen, handliche Mini-Burger und knusprige Chicken Nuggets, Karotten-, Paprika- und Gurkensticks, die auch Gemüsemuffel überzeugen, dazu Pancakes, bunte Fruchtjoghurts, Schokoküsse und Kakao.

Nach dem Essen zieht es die Kinder direkt in die liebevoll gestaltete Spielecke, während die Großen am Tisch noch bei Apfel-Hafer-Crumble und Lebkuchen-Mousse verweilen.

Erwachsene (ab 13 Jahre) zahlen 59 Euro, Kinder (6 bis 12 Jahre) 29 Euro, Kleinkinder (0 bis 5 Jahre) kostenlos; alle Getränke inkluisve. Hier geht's zur Reservierung.

Und hinterher geht es direkt auf den benachbarten Winterstrand mit Besuch vom Nikolaus.