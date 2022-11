× Erweitern © Annica Müllenberg Nikolaus im DSM

Kinder, die am Nikolaustag den Weg ins Deutsche Schifffahrtsmuseum finden, können sich auf eine schöne Überraschung freuen.

Das Museum vom Leibniz-Institut für Maritime Geschichte hat nämlich seit neuestem ein eigenes Pixi-Buch, in dem das freche Museumsgespenst Leonardo fröhlich um die Kogge schwirrt und zusammen mit der kleinen Besucher:in Lola zeigt, was in einem Museum alles so gemacht wird.

Am 6. Dezember lädt das DSM Familien zu einer Taschenlampenführung ein, und teilnehmende Kinder erhalten an diesem Tag ein Gratis-Pixi-Exemplar und eine süße Überraschung.

Die Teilnahme an der Taschenlampenführung ist im Museumseintritt inbegriffen: 6 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.

Noch mehr Überraschungen gibt es ab dem 1.12.22 im digitalen Adventskalender des DSM. Die Türchen verbergen sich im virtuellen Rundgang, der über www.dsm.museum/cn-rundgang angesteuert werden kann. Neben Büchern und Bastelbögen besteht auch die Chance, eine Uhr aus dem Holz der Seute Deern im Wert von rund 400 Euro zu gewinnen.