Weihnachtliche Erzählstunde

Der Nikolaus sorgt für gefüllte Stiefel, das weiß jedes Kind. Er ist aber auch der Schutzpatron der Seefahrer. Zahlreiche Geschichten ranken sich seit dem dritten Jahrhundert um den Bischof von Myra, wie der Nikolaus auch genannt wird. Er soll Seeleuten in Not erschienen sein und ihnen geholfen haben, durch Sturm und Wellen sicher an Land zu kommen.

Ab 16 Uhr lädt das Team der Museumspädagogik Kinder dazu passend zur spannenden Geschichtsstunde ein. Kinder, die in der Vorwoche ihre Papierschiffchen abgegeben haben, dürfen sie ab 16 Uhr wieder mit süßer Ladung befüllt abholen.

Gäste haben am Nikolaustag ab 15 Uhr freien Eintritt. Über kleine Spenden freut sich das Team.