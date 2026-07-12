Nikolaus in der KinderWelt

× Erweitern Dodenhof Weihnachtsmarkt Kinderwunder Weihnachtswelt

Auch der Nikolaus in Posthausen hat eine Überraschung vorbereitet: Vom 16. bis 25. November können Kinder in der KinderWelt einen Beutel abholen, mit ihrem Namen versehen und wieder abgeben. Am Montag, den 7. Dezember, kommt der Nikolaus in die KinderWelt – dann können die Kinder gespannt sein, welche kleine Überraschung auf sie wartet.