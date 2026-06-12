Nikolaus-Kirche

Die Christuskirche in Woltmershausen verwandelt sich in einen Ort voller nikolausiger Überraschungen. Zwei Stunden lang können Kinder rund um die Kirche und im Kirchengebäude auf Nikolaus-Lauf-Tour gehen und an verschiedenen Stationen jede Menge erleben. Wer fleißig Stempel sammelt, darf sich am Ende die Nikolaus-Überraschung abholen. Unterwegs warten unter anderem das Goldball-Werfen, ein gemütliches Erzählzelt, ein Nikolaus-Tanz und viele weitere Aktionen zum Mitmachen und Entdecken. Natürlich dürfen auch Kinderpunsch und Kekse nicht fehlen! Also: Familie schnappen, vorbeikommen.