Nikolaus-Kirche
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Christuskirche Woltmershausen Woltmershauser Str. 376, 28197 Bremen
Die Christuskirche in Woltmershausen verwandelt sich in einen Ort voller nikolausiger Überraschungen. Zwei Stunden lang können Kinder rund um die Kirche und im Kirchengebäude auf Nikolaus-Lauf-Tour gehen und an verschiedenen Stationen jede Menge erleben. Wer fleißig Stempel sammelt, darf sich am Ende die Nikolaus-Überraschung abholen. Unterwegs warten unter anderem das Goldball-Werfen, ein gemütliches Erzählzelt, ein Nikolaus-Tanz und viele weitere Aktionen zum Mitmachen und Entdecken. Natürlich dürfen auch Kinderpunsch und Kekse nicht fehlen! Also: Familie schnappen, vorbeikommen.