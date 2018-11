kek Kindermuseum It's me. Ich bin's

In der Ausstellung "It's me" setzen sich Kinder und Jugendliche mit der Kunst von Cindy Sherman auseinander. Zur Eröffnung am Nikolaustag lädt das Kindermuseum zur Fotoaktion ein:

Alle Besucher verwandeln sich selbst in einen Nikolaus, nach dem Malen und Verkleiden wird fotografiert und das eigene Nikolaus-Foto darf natürlich mit nach Hause genommen werden.

Anmeldung unter 0421-598390 oder an sekretariat@weserburg.de

Hier geht's zur Ausstellung.