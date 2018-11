Layli. Lass meine Puppe tanzen

kek Kindermuseum It's me. Ich bin's

In der Ausstellung "It's me" setzen sich Kinder und Jugendliche mit der Kunst von Cindy Sherman auseinander.

Heute lernen die Kinder Layli kennen, eine schwingende Tanzpuppe, die im lurischen Volk des Iran bekannt ist. Puppen wie Layli sind frei und unabhängig und können alles tun, was nicht immer erlaubt ist.

Aus Stoffresten, verschönert mit Pailletten, Glasperlen, Brokatborden und farbigen Bändern entstehen im Workshop große und kleine Puppen, die man mit einer Schnur tanzen lassen kann.

Anmeldung unter 0421-598390 oder an sekretariat@weserburg.de

