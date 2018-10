In der spielerischen Familienführung machen sich (Groß-)Eltern und Kinder gemeinsam auf in die Neue Welt. Während ihrer Reise erfahren sie mehr über Aus- und Einwanderung, lernen aber auch die Bräuche rund um den Nikolaustag und ihrer Herkunft kennen. Der Rundgang widmet sich außerdem den Nikolaustraditionen anderer Länder und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Dabei warten immer spannende Aufgaben auf die kleinen Weltenbummler. Und am Schluss gibt es eine Überraschung. Diese Nikolausführung richtet sich ausschließlich an Familien mit Kindern. Sie dauert etwa 90 Minuten.

Begrenzte Teilnehmerzahl. Telefonische Anmeldung erwünscht: 0471 / 90 22 0 - 0. Familienticket (2 Erwachsene & eigene Kinder 5-16 J.): 22,00 € (zzgl. 3,00 € p.P.)Preis Single Mom/ Dad (1 Erwachsener & eigene Kinder 5-16J.): 14,50 € (zzgl. 3,00 € p.P.)