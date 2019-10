× Erweitern © TourismusService Bruchhausen-Vilsen Nikolausfahrten

An allen vier Adventswochenenden fahren wieder die Nikolauszüge. Da gibt es viel zu tun, besonders für den Nikolaus. Der muss nämlich noch seine Stiefel putzen, die Handschuhe waschen und dann mit seinen vielen fleißigen Helfern die Geschenke fertig machen, die er in den Nikolauszügen an die Kinder verteilen möchte. Die eingesetzten Dampflokomotiven müssen sich mächtig ins Zeug legen, um die Steigung durch das Vilser Holz Richtung Heiligenberg zu überwinden und gleichzeitig noch die Wagen des Zuges zu heizen.

In allen Zügen gibt es ausreichend Platz für die kleinen und großen Fahrgäste. Wer aber ganz sicher gehen will, kauft die Fahrkarten, die dann automatisch mit der Reservierung verbunden sind, schon im Vorfeld an den Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, über das Internet www.nordwest-ticket.de oder beim TourismusService in Bruchhausen-Vilsen.

Reservierung unter 0421-363636