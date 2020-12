Nico Santos live

× Erweitern © SOS-Kinderdörfer weltweit / Christoph Köstlin Nikolauskonzert mit Nico Santos

Wer wusste, dass der erfolgreiche Musiker, Voice-of-Germany-Coach und neuer Botschafter der "SOS-Kinderdörfer weltweit" in Bremen geboren wurde?

Am Nikolaustag lädt er große und kleine Menschen zu einem Online-Livekonzert ein, mit dem er nicht nur seine Fans glücklich machen, sondern auch zum Spenden für notleidende Kinder weltweit aufrufen möchte. Das halbstündige Konzert ist Nico Santos' persönliches Nikolaus-Geschenk für alle Menschen, die wegen der Pandemie nicht wie gewohnt die Weihnachtszeit genießen können. In intimer Wohnzimmer-Atmosphäre und in kleiner Besetzung präsentiert er unter anderem seine großen Hits wie "Rooftop", "Safe" oder "Better".

Das Konzert wird am 6.12.2020 ab 16 Uhr 24 Stunden lang unter sos-kinderdoerfer.de/nico-santos zu sehen sein.