Schlüpfen Nilpferde aus Eiern?

In der Kreativwerkstatt stellen Kinder ab 4 Jahren die Welt auf den Kopf und schauen sich an, ob Osterhasen, Hunde und andere Tiere aus Eiern schlüpfen. Jedes Kind bekommt ein Überraschungsei aus Gips, in dem sich ein Tier versteckt. Das Team hilft vorsichtig beim „Schlüpfen“ und anschließendem Verzieren der Eier mit Farbe.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung, die Plätze sind begrenzt.