Mobiles Figurentheater Bremen Nils Holgersson

Das Mobile Figurentheater Bremen spielt das Stück nach dem Buch von Selma Lagerlöf für Kinder ab 4 Jahre.

Nils lebt auf einem Bauernhof in Schweden. Er ist ein frecher Junge und immer zu Streichen aufgelegt! Das finden nicht nur seine Eltern, sondern auch die Tiere, die auf dem Hof leben. Als er eines Tages einen Kobold ärgert, verwandelt dieser ihn zur Strafe selbst in ein Wichtelmännchen. Nun klein und hilflos entdeckt Nils, dass er mit den Tieren sprechen kann, doch die wollen nichts von dem boshaften Jungen wissen. Beim Versuch die Hofgans Martin daran zu hindern mit einem Schwarm von Wildgänsen davon zu fliegen, hebt diese ihn mit in die Luft und „Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen“ beginnt.

Aber bis aus dem rücksichtslosen Nils ein liebenswürdiger Junge wird, muss er noch viele Abenteuer bestehen.

Der Eintritt ist frei; Spenden sind erwünscht.