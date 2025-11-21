Nils Holgersson

Zur Vorweihnachtszeit präsentiert das Theater eine traumhaft-poetische Bühnenfassung des Kinderbuchklassikers für Zuschauer:innen ab 6 Jahren:

Nils hat sich mit einem Wichtel gezofft. Der ist so sauer, dass er Nils in einen Winzling verzaubert. Was sollen nur die Eltern denken? Als die Hausgans Martin mit den Wildgänsen davonfliegt, fliegt Nils einfach mit. Die Wildgänse haben ein Ziel: Sie wollen den Sommer an ihrem See in Lappland verbringen. Doch der Weg in den Norden ist beschwerlich, und es drohen große Gefahren: Der hungrige Fuchs, Troll und Bär lauern den Gänsen auf. Werden Martin und Nils den Weg zurück nach Hause finden?

Die Eintrittskarten kosten für Kinder 6,50 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien 23,50 Euro.