Nils Holgerssons wunderbare Reise

Auf dem heimischen Hof ist der 13-jährige Nils Holgersson wegen sein rabaukenhaften Verhaltes, das weder vor Menschen und noch vor Tieren Halt macht, nicht besonders beliebt. In einer Auseinandersetzung mit einem Kobold, wird er von diesem durch einen Zauber geschrumpft, der ihm zudem ermöglicht mit Tieren zu sprechen. Er versucht den Ganter Martin davon abzubringen, der Schar Wildgänse zu folgen, die über den Hof fliegt. Ehe sich Nils versieht, landet Nils auf dem Rücken von Martin. So beginnt seine große Reise mit den Wildgänsen, die ihn bis in den hohen Norden Lapplands führen wird.

Der NDR sendet täglich vom 20. bis 23. Dezember jeweils um 6:05 Uhr einen Teil des vierteiligen Films.