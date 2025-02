Nina und das Geheimnis des Igels

Im Animationsfilm liebt die 10jährige Nina die Gutenachtgeschichten ihres Vaters, die von einem kleinen Igel handeln, der in der Fabrik lebt und immer an das Gute glaubt. Doch seitdem die Fabrik, in der Ninas Vater gearbeitet hat, geschlossen wurde, hat sich ihr Vater verändert.

Es gibt es keine Igel-Geschichten mehr und die Ferien müssen sie jetzt zu Hause verbringen. Ninas Welt steht Kopf. Dann hört sie, dass der verhaftete Manager der Fabrik Geld gestohlen und versteckt hat. Wenn sie dieses Geld finden, könnten sie alle Probleme lösen! Also machen sich die Nina und ihr bester Freund Mehdi auf die Suche nach dem versteckten Geld. Und der kleine Igel ist in ihrer Fantasie auch dabei.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Achtung: Am 16.3. mit KIJUKO Club.

F/LUX 2023, Regie: Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli, Animation, 80 Min., FSK: 6; empfohlen ab 6 Jahren