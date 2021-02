Kinder ab 7 Jahren tauchen heute im Hörspiel in die Gedankenwelt von Nina und Paul ab. Nina wechselt am Ende des Schuljahres auf eine andere Schule. Da Paul Nina wiedersehen will, spricht er sie am letzten Tag des Schuljahres an. Wegen seines Zeugnisses will er sowieso nicht nach Hause. Nina nimmt ihn mit zum Bauernhof, wo sie wohnt, und zeigt ihm ihre Welt. So kennt sie zum Beispiel das Schlüsselversteck eines Windrades.

Die Zuhörer:innen erfahren nicht nur, was Nina und Paul gerade tun, sondern sind auch Zeuge ihrer Gedanken, ihre Meinung über den anderen und dessen Handlungen.

Hörspiel verpasst? Wer möchte, kann sich alle Folgen nach der Ausstrahlung hier anhören.