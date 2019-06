× Erweitern © Nivea Strandfest 2019 Strandfest

Der Sommer wird blau: Bei der jährlichen Tour an die Seebäder an Nord- und Ostsee gibt es neben viel Spaß, Spielen und Mitmachprogramm auch was zu lernen.

Ziel der Tournee ist es, Kinder und Eltern spielerisch an das sichere Verhalten am Wasser und in der Sonne heranzuführen.

Als Highlight verwandeln 1000 blaue Wasserbälle den Strand in ein blaues Meer, die anschließend als Andenken mit nach Hause genommen werden dürfen. 90 ehrenamtliche Rettungsschwimmer der DLRG investieren alljährlich ihren Urlaub, um Familien auf diese Weise Informationen zum Thema Wasser und Sonne und zur Arbeit der DLRG zu geben.

Neben der Aufklärung steht bei den kostenlosen Strandfesten vor allem der Spaß im Vordergrund: Die Strandfestbesucher können sich auf einer Hüpfburg austoben, an anderen Stationen die Baderegeln puzzeln, echte Rettungsgeräte ausprobieren oder Erste-Hilfe-Techniken erlernen.