An über 200 Tischen auf zwei Etagen bieten Eltern guterhaltene Baby- und Kindersachen an. Von Kleidung über Spielsachen bis zur Erstausstattung ist alle dabei, was Kinder zur neuen Saison brauchen. Kaffee und Snacks versüßen den entspannten Bummel in der Shopping-Mall.

Interessierte Verkäufer:innen können einen Tisch ( 3Meter, 30 Euro) per Mail oder telefonisch buchen.

Der Eintritt kostet 4 Euro, für alle bis 16 Jahren kostenfrei.