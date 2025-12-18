Nœrdman - der Nerd aus dem Norden

× Erweitern © AGRA Universität Bremen Jannis Stoppe und Rolf Drechsler Jannis Stoppe und Rolf Drechsler

Angefangen hat alles auf einer "inspirierenden" Konferenz: Eine Idee, ein Memo-Blatt - das bis heute existiert - und ein paar Skizzen später folgte der erste Comic von Prof. Dr. Rolf Drechsler von der Universität Bremen und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) sowie Dr. Jannis Stoppe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Seit 2018 erscheint jeden Montag eine neue Folge der witzigen Comics.

Können wir uns noch ein Leben ohne Computer vorstellen? Und wie würde unser Tagesablauf ohne Smartphone aussehen? An welchen Stellen unterstützt uns die Technik, und wo macht sie unser Leben komplizierter? Noerdman – der Nerd aus dem Norden setzt sich auf humorvolle, auch für Nicht-Nerds leicht verständliche Weise, mit der digitalen Welt auseinander und nimmt sie auch gerne mal auf die Schippe.

Bis zum 6. Januar zeigt die Ausstellung im Wall-Saal eine Auswahl originaler Zeichnungen.