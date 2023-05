NOperas: Fundstadt

Das Kunstprojekt für Kinder ab 11 Jahren vereint als audiovisueller Parcour durch die Stadt Kinderfantasien, Virtual Reality und echte Dinge.

„Es kann träumen. Es träumt über das, was ich gerade tue. Und wenn ich traurig bin – das spüre ich auch ganz doll. Einmal hat es Orangensaft getrunken und dann habe ich das auch geschmeckt. Dann bin ich aufgewacht, zum Kühlschrank und der ganz Saft war alle.“

Diese Geschichte hat sich der Bremer Nil für die Musiktheater-Produktion „Fundstadt“ ausgedacht.

In der vierten Runde der Förderinitiative „NOperas!“ entwickeln drei Kinder aus Bremen und drei Kinder aus Gelsenkirchen Klang-Bild-Ideen, die sie mit professionellen Musiker:innen, bildenden Künstler:innen und einer Theatermacherin umsetzen.

Dabei entsteht ein audiovisueller Parcours, bei dem die Zuschauer:innen mit Tablets den Kindern durch die Stadt folgen und durch deren Augen und Ohren die Welt hören und sehen.

In Bremen startet der Audiovideo-Walk für alle ab 11 Jahren am Brauhaus. Doch aufgepasst, manchmal passieren auch Sachen in Wirklichkeit: nicht nur aufs Tablet gucken!

Zu erleben ist der Audio-Videowalk in Bremen vom 2. bis zum 4. Juni.