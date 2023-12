Jeden zweiten Mittwoch kommen Kinder ab 8 Jahren zu ihrer Naturgruppe in Vegesack zusammen. Das Programm ist so vielfältig wie die Natur selbst, mit jeder Menge Spaß, Spielen und Abenteuern. In den Ferien finden keine Angebote statt.

Treffpunkt ist das Ladenlokal in der Reeder-Bischoff-Straße, bitte vorher anmelden: telefonisch oder per Mail.