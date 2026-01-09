Die Nordseepiraten

Open Air auf dem Achimer Stadtfest präsentiert das Kindertheater Schnurzepiepe ein Piratenabenteuer über Mut, Langeweile, Streitkultur, Rollenbilder, Mannschaftsgeist und das wilde Piratenleben für Publikum ab 3 Jahren.

Die Piraten Möwen Martha und Krabben Kalle träumen davon, die See zu erobern und gefürchtet zu sein, wie einst ihr Vorbild Klaus Störtebeker. Doch dafür brauchen sie ein Schiff! Am liebsten so ein prächtiges, wie die "Flotte Flunder", die direkt im Hafen vor Anker liegt. Um das nötige Gold für das Schiff aufzutreiben, verkaufen Sie am Nordseestrand alles, was sie in die Finger bekommen können. Doch wer darf die "Flotte Flunder" als Käpt'n steuern, wenn es so weit ist? Ein Wettstreit zwischen den Piraten beginnt...

Der Eintritt ist frei.