Normal gibt's nicht!

In der heutigen Sendung Mikado am Sonntag geht es um das Thema Diversity, ein Wort, das ganz oft in den Medien auftaucht. Es kommt aus dem Englischen und bedeutet Vielfalt. Menschen, die sich für Diversity einsetzen, erinnern die anderen Menschen daran, dass wir alle verschieden sind. Ihrer Meinung nach soll niemand diskriminiert werden, weil er oder sie anders ist als andere. Kinderbuchautorin Constanze von Kitzing, die sich mit dem Thema auskennt, erklärt Kindern in der Sendung, warum Erwachsene so viel über Diversity sprechen.

Das Mikado-Team freut sich auf viele Anrufe der Kinder und möchte von ihnen wissen, wo es mit der Diversity gut klappt beziehungsweise wo nicht. Vielleicht kennen sie sogar Kinder, die unter Diskriminierung leiden und haben Ideen, was man dagegen tun kann. Die kostenlose Nummer ins Studio lautet 08000-441777 und steht schon kurz vor acht für die Kids bereit. Alternativ können sie ihre Erlebnisse und Meinung zum Thema im Vorfeld unter mikado@ndr.de mitteilen.

Musik zum Start in den Tag, Witze und eine Guten-Morgen-Geschichte runden das Programm ab.