© Akademie der Wissenschaften Hamburg Notwendig, nützlich, neu

Bis Juni 2026 lädt das Haus der Wissenschaft kleine und große Entdecker:innen auf eine spannende Reise durch Zeit und Wissen ein. An interaktiven Stationen, Hörposten und großformatigen Tafeln können die Besucher:innen erleben, wie Forscher:innen über Jahrzehnte alte Handschriften, Sprachen und kulturelle Schätze erforschen und für die Zukunft bewahren.

Hier lässt sich sehen, wie antike Texte gelesen und entschlüsselt werden, wie mittelalterliche Urkunden und Briefe Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen und wie Sprache, Musik und Kultur miteinander verbunden sind. Wer möchte, kann selbst aktiv werden: Texte vergleichen, Rätsel lösen oder digitale Quellen erkunden: Wissenschaft zum Anfassen, Staunen und Mitmachen.

Die Ausstellung wird unter anderem vom renommierten Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Prof. Dr. Mojib Latif unterstützt, der weiß, wie man komplexe Forschung verständlich und spannend vermittelt. Sie zeigt, dass Langzeitforschung nicht nur faszinierend ist, sondern auch erklärt, warum unser Wissen über Geschichte, Identität und kulturelle Vielfalt so wertvoll ist.

Kostenlos und barrierefrei zugänglich, ist die Ausstellung ein echtes Abenteuer für alle neugierigen Köpfe – perfekt für Familien, Schulklassen oder einfach jeden, der gerne Neues entdeckt.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Am Samstag, 11. April 2026, um 12 Uhr bietet DGS-Museumsführerin Martina Bergmann eine kostenfreie Führung in Deutscher Gebärdensprache an. Bitte per Mail anmelden: idgs.slm@uni-hamburg.de

Zu sehen bis 20.6., Mo - Fr 10 - 19, Sa 10 - 14 Uhr.