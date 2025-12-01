× Erweitern © MDR/Bremedia/Christian Schulz Nussknacker und Mausekönig

Die Familie Stahlbaum feiert Weihnachten. Die Kinder, Marie und Fritz, können die Bescherung kaum erwarten und freuen sich auf die Geschenke von ihrem Patenonkel Drosselmeier. Neben einem zauberhaften Kasten mit mechanischen Figuren, die sich zur Musik bewegen - die Zuckerwelt - schenkt ihr ihnen einen hölzernen Nussknacker.

Trappelnde Geräusche reißen Marie in der Nacht aus dem Schlaf und locken sie aus dem Bett. Im Weihnachtszimmer scheint ein seltsames Licht. Marie glaubt, Leben in den Augen des Nussknackers zu erkennen. Um Mitternacht erblickt sie ein grässliches Tier mit bösen roten Augen, das von einer Schar Mäusen umringt ist: der Mausekönig. Als Marie vor Schreck hinfällt und sich verletzt, erwacht der Nussknacker zum Leben und stellt sich dem Mausekönig entgegen. Ein erbitterter Kampf entbrennt.

Märchenfilm, D 2015, Regie: Frank Stoye, mit Mala Emde, Leonard Seyd, Joel Basman, 58 Min., empfohlen ab 10 Jahren