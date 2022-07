Ob die Bäume mit uns sprechen können?

Was passiert im Herbst eigentlich und warum? Warum sind die Blätter so schön bunt und warum lassen die Bäume sie trotzdem fallen? Was bedeutet der Herbst für den Wald und unsere Umwelt? Gemeinsam gehen Naturexpert:innen ab 6 Jahren diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Aber auch alle Kunstbegeisterten sollen auf ihre Kosten kommen. Getobt und gespielt wird natürlich ebenfalls zu Genüge!

Das Ferienprogramm läuft täglich vom 17. bis zum 21.Oktober und kostet 62 Euro.

Hier geht's zur Anmeldung