Ocean Challenge mit Boris Herrmann

Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt kennen den Oldenburger Segler Boris Herrmann seitdem er im August 2019 die 16-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg über den Atlantik zum UN-Klimagipfel segelte.

Von Plymouth nach New York führte der zweiwöchige Törn die ungewöhnliche Crew auf der "Malizia II" über den nordatlantischen Ozean, und wohl nie zuvor stand ein deutscher Segler so sehr im Fokus der Weltöffentlichkeit. Einen Tag bevor Boris Herrmann im Großen Haus des Staatstheaters auftritt und sein Programm vom Dezember nachholt, berichtet er Kindern und Jugendlichen von seinem internationalen Projekt ,Ocean Challenge‘ zum Schutz der Meere.

„Wir möchten junge Menschen faszinieren, aktivieren und inspirieren und zukünftige Botschafter für den Meeresschutz schaffen, indem wir sie an unserem Segelabenteuer teilhaben lassen“, erklären die Initiatoren Boris Herrmann und Pierre Casiraghi. Der Vendée Globe Segler und sein Kollege Pierre Casiraghi geben an diesem Samstagvormittag in den Osterferien einen Einblick in ihre Welt des Segelns und der Ozeanforschung. Mit ihrem interdisziplinären und speziell für Kinder ausgerichteten Bildungsprogramm ,Ocean Challenge‘ schaffen und fördern sie das Bewusstsein für Ozeanthemen und den Klimawandel.

Der Eintritt ist frei, Erwachsene dürfen nur in Begleitung von Kindern teilnehmen.

Anmeldung bis zum 01. April per Mail unter mitmachen@staatstheater.de