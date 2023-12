Ötzi, der Mann aus dem Eis

In der Familienführung geht es durch die gleichnamige Sonderausstellung. Kindgerecht geht es darum, was heute über Ötzi bekannt ist. Wie lebte er, was trug er bei sich trug und wie starb er? Die Führung gibt Einblicke darin, welche Materialien und Handwerkstechniken in der Jungsteinzeit verwendet wurden.

Die Führungsgebühr beträgt 1,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene zuzüglich Eintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro).