Of courious Nature

× Erweitern © Marianne Menke Tanztheater "Ort", Schwankhalle

Eltern ins Tanztheater, Kinder in Bewegung: Parallel zur Doppelaufführung für Eltern bietet das Steptext dance project einen Tanzschnupperkurs für Kids ab 6 Jahren an.

Zu sehen sind die Stücke "Ort" und "Unzeit". In ersterem entwirft das Ensembel an einer Bushaltestelle im Niemandsland Puzzleteile von Geschichten. Un-Zeit beschreibt in einer dynamischen Choreografie zur Symphony No.4 von Henryk Mikolaj Górecki die aktuelle Dramatik einer weltweiten Zeitenwende.

Wer ein Kind ab 6 Jahren zum parallelen Tanzworkshop anmelden möchte, schreibt eine E-Mail an office@steptext.de.