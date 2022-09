Offene Ateliers

Wenn mehr als zehn Künstler:innen ein Wochenende lang die Türen in ihr Allerheiligstes öffnen, gibt es auch für Kinder und Eltern viel zu entdecken.

Unter dem Motto "offen und nahbar" präsentieren Maler:innen und Bildhauer:innen im Rahmen des 30. Jubiläums ihre Werke und lassen sich beim gestalterischen Schaffen in den Werkstätten und Studios über die Schulter schauen.

Neben den Ateliers gibt es Einblicke in die Möbeltischlerei, in die Druckwerstatt und in das Büro der Prozessmoderatorin.

Kinder können am Samstag von 11 bis 14 Uhr beim Kinderbastelspaß im Hof mit Jasmin Holthausen Herbstblumen und -tiere basteln – die Teilnahme ist kostenfrei (Altersempfehlung: ab 2,5 Jahre). Zudem können Besucher:innen bei Getränken im Hof verweilen.

Parallel zeigt die Galerie im Künstlerhaus Bremen mit Sonderöffnungszeiten ab 11 Uhr die Gruppenausstellung The Palliative Turn mit über zwanzig Arbeiten von internationalen und Bremer Künstler:innen.