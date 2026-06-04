Offene Mühle

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Windmühle Henriette Elmer Str. 64a Bremervörde

Wie wurde früher Mehl gemahlen? Und was passiert im Inneren einer echten Windmühle? Bei der offenen Mühle in Bremervörde-Elm können Familien das historische Bauwerk kostenlos erkunden.

Die über 150 Jahre alte Holländerwindmühle beherbergt neben ihrer beeindruckenden Mühlentechnik auch ein kleines Heimat- und Bäckereimuseum mit historischen Geräten und einem alten Backofen.

Eintritt frei. 

Info

Windmühle Henriette Elmer Str. 64a Bremervörde
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