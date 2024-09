Offene Nacht von Acht bis Acht

Alle, die am Heiligenabend, nicht allein sein möchten, sind eingeladen mit dem CVJM zum 40.Mal die Geburt Jesu zu feiern. Da kommen Obdach- und Wohnungslose genauso wie alleinstehende Menschen und Familien, die nach ihrer Bescherung zu Hause noch mit feiern möchten. Von 20 Uhr an Heiligabend bis um 8 Uhr am ersten Weihnachtstag steht das Haus in der Birkenstraße allen offen. Es wird ein warmes Essen geben, Unterhaltung für Körper, Geist und Seele, Spiele, Turniere und viele gute Gespräche bei Kaffee, Kuchen und Keksen.