Tag der offenen Tür bei den Klinikclowns

Seit fast schon 25 Jahren sind professionelle Clowns des gemeinnützigen Vereins Bremer Klinikclowns im Einsatz und aus dem Alltag der Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Palliativstationen nicht mehr wegzudenken. Clownsbesuche helfen, mit Spiel und Spaß dem oft angstbesetzten Klinikaufenthalt zu entfliehen. Ihre Einsätze entlasten ebenfalls die Angehörigen und das Krankenhauspersonal.

Beim Tag der offen Tür gibt's Kaffee und Kuchen, Livemusik, eine Wunder-Bar und natürlich Clowns und viel gute Laune für alle Gäste!

Übrigens: Mit nur 48 Euro im Jahr wird man als Fördermitglied Teil des Unterstützerteams der Klinikclowns. Als gemeinnütziger Verein ist das Projekt auf Spenden angewiesen, um diese wertvolle Arbeit mit Qualität und Sorgfalt durchführen zu können.