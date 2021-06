Kommunikation einmal anders

Wertschätzender Umgang in Familie, Schule, Partnerschaft, auf der Arbeit, unter Nachbarn und Freunden ist so wichtig, aber nicht immer fällt er leicht. Wie man ihn ganz einfach zur Gewohnheit werden lassen und seinen Alltag dadurch erleichtern kann, erklärt Mediatorin Petra Haslop in ungezwungener Runde bei Kaffee, Tee und Spielen.

Die Teilnehmenden erproben verschiedene Arten des Zuhörens und erleben, wie es ist, wenn man beim Erzählen der Erlebnisse, Gedanken, Konflikte, Gefühle oder Wünsche nicht unterbrochen wird. Die Inhalte sind an jedem Abend verschieden. Auf Wunsch gibt es Anregungen zu "Wertschätzend Klartext reden!"

Für Jugendliche ohne erwachsene Begleitung ist der Eintritt frei, Eltern zahlen 5 Euro.

Kostenlos für Kinder und Jugendliche. Eine freiwilliger Beitrag ist willkommen und/oder Kekse. Info und Anmeldung bei Mediatorin Petra Haslop, 0421-89776301.