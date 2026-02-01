Offenes Spielen

Jeden Dienstag bietet der Spielenachmittag Kindern eine bunte Mischung aus Brettspielen, Bewegungsspielen, Tischspielen und freiem Spiel. Hier können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen, sich austoben und einfach eine tolle Zeit mit Gleichaltrigen verbringen.

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, Kindern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie gemeinsam aktiv sein können. Begleitpersonen sind ebenfalls herzlich willkommen, um die Kinder zu unterstützen oder sich auszutauschen.

Kostenfrei, ohne Anmeldung.