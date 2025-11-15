× Erweitern © M. Menke Oh, wie schön ist Panama, Mensch Puppe

Das Stück für Zuschauende ab 3 Jahren erzählt frei nach dem berühmten Bilderbuch von Janosch eine Geschichte über Freundschaft und die Sehnsucht nach der Ferne:

Der kleine Tiger und der kleine Bär sind die besten Freunde, und sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. In ihrem Haus am Fluss haben sie es sehr behaglich. Eines Tages fischt der kleine Bär eine Kiste aus dem Fluss. Auf der Kiste steht „Panama“. Die Kiste riecht von oben bis unten nach Bananen. „Panama“, sagt der kleine Bär, „ist unser Traumland, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Nicht wahr, Tiger?“ Doch wo liegt Panama? Vom Fernweh gepackt machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf den Weg in das Land ihrer Träume.

Kinder zahlen 8 Euro Eintritt und Erwachsene 10 Euro.