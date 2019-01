Oh wie schön ist Panama

Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Janosch.

Der kleine Bär und der kleine Tiger leben glücklich zusammen in ihrem kleinen Haus am Fluß, Eines Tages bleibt ein seltsamer Karton mit der Aufschrift "Panama" im Uferschilf hängen. Dieser duftet ganz wunderbar nach Bananen und schnell beschließt der kleine Bär, dass das, das Land seiner Träume ist. Also machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger flugs auf den Weg in das Land, wo alles besser, größer und schöner als zuhause sein soll. Eine abenteuerliche Reise beginnt und endet am Ende, der sie glücklich macht.