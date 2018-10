Das Mütter- und Familienzentrum Huchting lädt zu einem gemeinsamen Ausflug zum Figurentheater "Mensch, Puppe" ein. Dort wird das Stück "Oh wie schön ist Panama" nach den erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Kinderbüchern von Janosch aufgeführt. Die zwei Freunde Kleiner Tiger und Kleiner Bär leben glücklich in einem Häuschen in der Nähe eines Flusses. Der kleine Bär ist ein leidenschaftlicher Fischer, und der kleine Tiger ist ein versierter Pilzsammler, der eine kleine gelbschwarz gestreifte Holzente mit Rädern besitzt. Er nennt sie deshalb „Tigerente“. Eines Tages fischt der kleine Bär eine leere Holzkiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss. Er schnuppert an der Kiste, und sie riecht nach Bananen, er beschließt, dass Panama das Land seiner Träume sei. Der kleine Bär erzählt seinem Freund phantasievoll, dass Panama ein Ort sei, wo alles besser, größer und schöner als zuhause sei und dass sie nun in dieses Land reisen sollen. Am nächsten Tag machen sich die beiden mit einem Kochtopf, einer Fischerrute, einem Hut und der Tigerente auf den Weg nach Panama

Die Teilnahme beträgt pro Kind 1 Euro, für Erwachsene 1,50 Euro inkl. Bahnfahrt und Eintritt. Wer jedoch eigene Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel hat, darf diese gerne mitbringen. Eine Anmeldung ist im Büro bei Lotta Kohlmann oder Aysegül Biricik oder unter 0421-83009237 bis zum 25.10.18 erforderlich.