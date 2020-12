Ohrenbär: Frech wie Frieda Frosch

In der Gemeinschaftssendung "Ohrenbär - Radiogeschichten für kleine Leute" vom NDR und rbb lesen bekannte Schauspielerïnnen in einer 10-minütigen Folge eine Geschichte vor. Auf rbb 88.8 wird der Ohrenbär von 19:05 bis 19:15 Uhr gesendet und auf NDR Info von 19:50 bis 20 Uhr.

Täglich vom 28.12. bis zum 3.1. Antje von der Ahe einen Teil der siebenteiligen Geschichte.

Die 8-jährige Frieda Frosch wird von ihren Nachbarn nur "die freche Frieda" genannt. Im selben Haus wohnt der 5-jährige Sebastian und für ihn ist sie der klügste Mensch, den er kennt, denn Frieda weiß und kann alles. Er kommt zwar bei ihr nicht oft zu Wort, aber ist immer aufregend mit ihr zu spielen. Zum Beispiel wird der Kater von ihr dressiert. Oder es gibt einen Streit um Schokokuchen. Aber ausgerechnet an dem Tag, an dem sich Friedas Mutter mit den Nachbarn aussöhnen möchte, gerät eine merkwürdige Fliege in die Kaffeetasse von Fräulein Niedermaier.

Wer die Geschichte verpasst hat, kann sich diese auf ohrenbaer.de herunterladen.