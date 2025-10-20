× Erweitern © Kulturzentrum Schlachthof Ohrenfutter-Audiokurs

In eine Welt eintauchen, die allein durch Text, Stimme, Geräusche und Musik entsteht – klingt fantastisch? Im fünftägigen Hörspiel-Kurs lernen 9- bis 13-Jährige genau das.

Am Anfang schreiben sie eine gemeinsame Geschichte, die sie anschließend vertonen. Dafür schlüpfen die Teilnehmenden in andere Rollen, drücken mit ihrer Stimme Gefühle aus und suchen nach Geräuschen, die ihre Story lebendig werden lassen. Außerdem lernen sie die Grundlagen des Tonschnitts kennen. Am Ende des Ferienkurses wird das fertige Hörspiel dann im Radio – beim Kooperationspartner Radio Weser.TV – gesendet.

Der Kurs findet täglich vom 20. bis zum 24. Oktober statt und kostet zwischen 75 bis 140 Euro je nach Selbsteinschätzung (25 Euro ermäßigt).

Anmeldungen werden bis zum 13. März telefonisch und unter medien@schlachthof-bremen.de entgegengenommen.