Babs Leben könnte nicht schöner sein: Die 9-Jährige hat eine liebevolle Familie, ein gemütliches Zuhause, einen tollen besten Freund, und jeden Tag kocht Mama die leckersten vegetarischen Mahlzeiten. Alles, was zu ihrem Glück noch fehlt, ist ein langersehntes Haustier. Als Opa Tuitjes aus Amerika zu Besuch kommt, wird ihr Traum wahr, denn er schenkt ihr wenig später ein Ferkel! Mama und Papa sind anfangs gar nicht begeistert, doch nach Bitten und Betteln darf das Schweinchen Oink bleiben – unter der Bedingung, dass es die Welpenschule abschließt. Das lässt sich Babs nicht zweimal sagen und trainiert mit Oink, so oft sie kann. Trotzdem muss sie feststellen, dass ein Ferkel nun mal kein Hund ist und die Stubenreinheit so ihre Tücken hat. Aber viel schlimmer ist, dass der Opa beim traditionellen Wurstkönig-Wettbewerb mitmachen will. Anscheinend hatte er bei dem Geschenk böse Hintergedanken, und Oink ist plötzlich in großer Gefahr.

Stop-Motion, NL 2022, Regie: Mascha Halberstad, 70 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

Am 4. Juni findet zudem der KIJUKO-Club statt. Hier gibt es neben tollen Kinder- und Jugendfilmen noch viel mehr zu erleben: Die Kids lernen Filmschaffende kennen, schauen hinter die Kulissen des Kinos oder werden selbst kreativ. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles ist im Preis des Kinotickets inbegriffen (Eintritt frei mit der Bremer Freikarte). Regelmäßig sonntags an den KIJUKO-Club-Terminen.