© Figurentheater Fundevogel Ole im Trollwald

Das Figurentheater Fundevogel erzählt einem Publikum zwischen 4 und 8 Jahren eine fantastische Geschichte über Freundschaft und Mut.

Ole hütet seine Ziege namens Rieke. Eines Tages verschwindet Rieke im furchteinflößenden Trollwald, den Ole noch nie zuvor betreten hat. Er will Rieke unbedingt retten und so beginnt eine abenteuerliche Reise. Im Wald begegnet er Hexen, Wölfen und Bären und gewinnt sogar neue Freunde. Doch am Ende des Weges wartet seine größte Herausforderung: Er muss den Troll besiegen.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Team.