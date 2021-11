Olles Reise zu König Winter

Heute liest der Schauspieler Thomas Vogt Zuhörer:innen ab 6 Jahren aus dem Bilderbuch von Elsa Beskow vor:

Der Schnee lässt dieses Jahr lange auf sich warten. Dabei hat Olle gerade seine ersten richtigen Skier bekommen! Eines Morgens aber, kurz vor Weihnachten, ist der Winter endlich da. Nun ist Olle nicht mehr zu halten, er schnallt seine Skier an und fährt in den Wald. Noch nie war es dort so prächtig, alles glitzert und scheint wie verzaubert. Da steht plötzlich Väterchen Raureif vor ihm und freut sich darüber, dass Olle Schnee und Kälte mag. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zum Schloss von König Winter.