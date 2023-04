Oma isst Zement

Jeden Freitag eine neue Geschichte im Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahre:

Oma isst nicht Zement, Oma ist dement. Was diese Krankheit bedeutet, erzählt die Geschichte, in der Oma und Enkelin trotz der Veränderungen in Omas Verhalten Lustiges erleben.

Das Buch stammt aus der Feder von Daniel Kratzke.

Kostenfrei