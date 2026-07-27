Bilderbuchkino spezial: Omas gegen rechts

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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* hören Kinder ab 4 Jahren eine Geschichte über Vielfalt und Zusammenhalt und sprechen über Respekt und Vielfalt.

Ohne Anmeldung, kommt einfach vorbei!

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.