Once you’re there it’s easy to find

× Erweitern © Jamie Hempen Once you're there...

Gemeinsam mit Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs streifen Kinder ab 4 Jahren durch die frisch verwandelten Räume zur Ausstellung und entdecken Kunstwerke von 20 jungen Menschen, die gerade an der Kunsthochschule in Bremen ihren Abschluss machen.

Im Anschluss an den dialogischen Rundgang werden die Teilnehmenden im Haus Coburg selbst kreativ.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson, Familien willkommen!