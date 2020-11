Online-Kindergedenkfeier

Unabhängig von der Corona-Zeit ist es für eine Familie schrecklich, wenn ein Kind stirbt. Sowohl die Eltern, als auch die Geschwister, Großeltern und Freunde leiden unter der Lücke, die der Tod in die Familie gerissen hat. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt das Kind war oder woran es gestorben ist.

Ein betroffener Vater hat es einmal nach einer Kindergedenkfeier so ausgedrückt:

„Es spielt keine Rolle, ob das Kind im Kindesalter oder mit 30 Jahren verstorben ist.

Kind bleibt Kind.“

Die überregionale Gedenkfeier am Volkstrauertag ist für alle, die um ein Kind trauern und die, die ihnen beistehen. Sie wird in der Kapelle St. Raphael in Kempten abgehalten. Mit diesem Link kann jeder von zuhause aus dabei sein.