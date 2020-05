Online-Sprachkurs für die 5. und 6. Klasse

Muttersprachliche Trainerïnnen der Berlitz Corporation helfen den Kindern mit Spaß, Konversation und Grammatikübungen ihre Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch und Spanisch zu verbessern. Jede Woche erwartet die Teilnehmenden neue Themen und Lektionen.

Der Kurs ist wochenweise buchbar und findet immer am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt. Er wird in kleinen Gruppen von 4 bis 6 Schülern über die Online-Plattform Zoom durchgeführt. Den Link zum virtuellen Klassenraum erhält man nach der Anmeldung.

Über die Berlitz Corporation: Sie betreibt 550 Sprachschulen in über 70 Ländern. Um Sprachhemmungen abzubauen, wird der Unterricht von der ersten Stunde an nur in der Zielsprache abgehalten. Die Trainerïnnen wenden Methoden an, die das Selbstbewusstsein stärken und die Motivation fürs Sprachenlernen und Sprechen fördern. Die deutsche Tochterfirma, die Berlitz Deutschland GmbH, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

Kosten: 69 Euro pro Woche; eine Anmeldung erfolgt online

Sprachkurse für andere Altersgruppen (bis zur 13. Klasse) sind hier zu finden.